〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,海岬型船运价反弹

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透11月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因海岬型船运价反弹.
波罗的海乾散货运价指数上涨2.62%,至940点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨3.96%,至2,203点.海岬型船日均获利增加869美元,至14,554美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
RS PlatouMarkets在一份报告中称,经纪商称巴西-中国运量增加,使人气改善.
"据称淡水河谷预定巴西-中国的运费为每吨21.25美元,高于BDI报价每吨20.92美元,经纪商称还有更多船货将被预定,"RS PlatouMarkets称.
"10月铁矿石出口支撑海岬型船运费,并继续推高市场."
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.55%.该型船舶日均获利降低32美元,至5,788美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶日均获利下降24美元,至6,021美元;超灵便型船舶的日均获利上升52美元,至6,787美元.(完)
--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)