〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,海岬型船运价反弹

路透11月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因海岬型船运价反弹.

波罗的海乾散货运价指数上涨2.62%,至940点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨3.96%,至2,203点.海岬型船日均获利增加869美元,至14,554美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

RS PlatouMarkets在一份报告中称,经纪商称巴西-中国运量增加,使人气改善.

"据称淡水河谷预定巴西-中国的运费为每吨21.25美元,高于BDI报价每吨20.92美元,经纪商称还有更多船货将被预定,"RS PlatouMarkets称.

"10月铁矿石出口支撑海岬型船运费,并继续推高市场."

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.55%.该型船舶日均获利降低32美元,至5,788美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降24美元,至6,021美元;超灵便型船舶的日均获利上升52美元,至6,787美元.(完)