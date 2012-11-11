〔十八大专访〕中投海外投资今年将扭亏为盈,对目前收益很满意--董事长

路透北京11月11日电---尽管全球经济仍在阴霾中挣扎,金融市场动荡加大投资难度,但中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]今年却有望交出一份满意的成绩单.公司董事长楼继伟周末透露,其海外投资收益今年要强很多,扭转去年亏损状况大局已定.

同时兼任中投首席执行官的楼继伟并在中共十八大会议期间接受路透专访时指出,对于欧洲下一阶段的复苏前景仍存担忧,不会碰该区域内的银行,也不会买问题国家的国债.

"今年(海外投资回报)肯定比去年要强多了,肯定不会亏,我们目前的收益还可以,很满意,不过我们不敢说到年底一定会保持今天的收益率."他说.

2011是中投公司进入实质性满仓运作的第一年,境外投资却三年来首次亏损,投资组合收益率为-4.3%,甚至低于2008年的年度收益率-2.1%.[ID:nST0532581]

他还表示,考虑到金融市场的流动性,未来的投资重点仍将在发达国家,但也会相对重视中国周边国家.他同时批评了部分西方国家贸易和投资保护主义抬头的倾向.

楼继伟直言,"跟谁合作对中投有价值,就和谁合作",不会去不欢迎中投的国家.

中投公司初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成.其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产,以获取风险调整后的良好投资回报.(完)