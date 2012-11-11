〔中共十八大〕嫦娥三号明年发射并落月,长征5号火箭后年底首飞

路透北京11月11日电---中国航天科技集团公司总经理马兴瑞周六晚间表示,"嫦娥三号"卫星将于明年下半年发射并落月,而新型运载火箭长征5号将于2014年底首飞.

马兴瑞在参加中共十八大间隙接受记者集体采访时表示,中国的探月工程目前分为"绕、落"嫦娥三号"、回"三个过程."嫦娥三号"执行的是落月的任务,这将是中国第一个飞行器能够软着陆在地球外的天体上.

他介绍说,“嫦娥三号”主要的任务是实施落月巡视勘查勘测,包括对月球土壤和环境的勘查、勘测,也包括突破一些新的航天技术.在月球上,它的一个作业需要15天左右,这将为中国未来的深空探测奠定好基础.

2007年,中国发射了"嫦娥一号",获取了月球表面影像,并分析了月球表面有关物质元素的分布特点.

他还指出,长征5号正处工程研制阶段,按计划将于2014年底首飞.其低轨运载能力达25吨,是全球运载能力最好的运载火箭之一.

对于中国航空航天的规划设想,马兴瑞介绍称,中国计划在2020年前,要建成中国独立自主的空间站;建成覆盖全球的北斗导航卫星系统,目前中国已发射16颗北斗卫星,已形成覆盖亚太的区域卫星导航系统;要建成全球对地观测卫星系统.

神舟九号飞船6月返回地球,将中国首名女航天员载入太空,并完成了航天员手控交会对接试验.这对2020年建立空间站的目标至关重要.

中国航天科技集团承担着国内全部的运载火箭,应用卫星,载人飞船,空间站等宇航产品及全部洲际战略导弹和部分战术导弹等武器系统的研制,年产和发射试验任务.(完)