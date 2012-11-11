〔中共十八大〕国家电网2020年海外资产逾300亿美元,近阶段会有新项目

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透北京11月11日电---全球最大的公用事业公司--中国国家电网公司[STGRD.UL]总经理刘振亚周六晚间表示,预计2020年国网公司的海外资产将达300-500亿美元,是目前的6-10倍;未来几年内还会有新的海外项目落实.
他在参加中共十八大并接受集体采访时表示,目前国网公司在海外投资已超过50亿美元,主要是电网及输变电等资产.目前来看,这些海外资产的净资产回报率为两位数,是国内投资回报的三倍.
"2020年争取国外资产占我们现在资产总额的10%以上,我们目前资产为2.3万亿元(人民币),因此10%以上意味着300亿美元至500亿美元."他说.
中国国家电网近年来已积极在全球布局,在美洲,欧洲和非洲设立了九个办事处.其2009年联手收购了菲律宾国家输电网公司25年的特许经营权,2012年收购葡萄牙国家能源网公司25%的股权,并先后在巴西达成两笔输电项目的特许经营权项目的收购.
刘振亚指出,"如果有可能,几年内我们还会有新的(海外收购)项目会成功."
他还表示,国网公司试点建设的特高压直流和交流输电线路,经过至少两年多的运行,其性能良好,各项指标已达到或超过设计要求.目前中国已具备大规模建设特高压电网的条件.
特高压是世界上最高电压的输电技术,是中国拥有独立自主知识产权的技术.中国亦是全球唯一投入商用的特高压线路国家.刘振亚此前表示,至2015年前,中国计划投资超过5,000亿元人民币,建成"三纵三横"特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程,特高压输电线路总长将达4万公里.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)