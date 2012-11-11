〔中共十八大〕三一集团希望五年后海外收入占比提高至40-50%--董事长

路透北京11月11日电---中国最大工程机械生产商--三一集团董事长梁稳根近日预计,五年后国际市场的销售收入占公司总收入的比例将提高至40-50%,是目前水平的三倍左右.

他在参加中共十八大并接受集体采访时表示,国际化已经成为公司的第三次创业.今年公司海外收入可达100亿元人民币,约占总收入的15%.

尽管国内经济增速放缓对工程机械行业影响较大,但国内经济未来仍能保持中速成长,城市化水平将继续提高,给了三一相当大的信心.他表示,"中国发展前景是非常好的,未来发展空间和潜力是巨大的,并且还有国际市场."

他说,三一现在已在国外很多地方都有投资,包括巴西、德国、美国、印尼都有很多投资项目.今后会根据计划,加大海外投资,同时也要加大海外收购的杠杆,不排除再次到欧洲进行收购.

今年初,三一集团子公司三一重工(600031.SS)联合中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司(Putzmeister Holding GmbH)100%股权,将这一全球混凝土机械第一品牌收入囊中,通过并购加速扩张.

他指出,"我们收购普茨迈斯特之后,进展非常好.去年普茨迈斯特的利润是600万欧元,今年估计在4,000万欧元."

他说,普茨迈斯特在三一的国际化进程中会起到重要的推动作用,通过这个平台,公司要把这个品牌做大,销售额做的更好."普茨迈斯特是三一今后国际化两条腿之一,第二条就是在世界各地的投资和收购."

业内权威媒体《国际建设》此前公布2012年全球最大50家工程机械制造商榜单,三一集团以2011年营收78.61亿美元(802亿元)名列第六.

在回应近阶段三一大规模裁员的说法时,他表示,未来相当长时间内三一不用裁员,目前公司生产和发展相当健康的,上半年公司利税超过70亿元就是一个好的例证.(完)