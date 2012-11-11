〔中国证券〕股息红利税将差别化征收,RQFII额度增加2,000亿元--证监会

* 股息红利将实施差别化个人所得税政策

* RQFII规模将增加2,000亿元

* 推动证券公司创新发展的11项措施正在陆续出台

路透北京11月11日电---中国证监会新闻发言人周六表示,为优化资本市场投资者结构,鼓励和引导长期投资,有关部门已原则同意近期实施股息红利差别化个人所得税政策,正积极推进相关技术准备工作,条件具备后新政策很快就会公布实施.

新华社周六报导,同时日前证监会与有关部门就在原有700亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度的基础上,继续增加2,000亿元额度一事,原则上达成一致,将有计划、有步骤地实施;推动证券公司创新发展的11项措施正在陆续出台.

"这次税收政策调整,主要是针对投资者从上市公司取得的股息红利按照持股期限长短,实行不同幅度的应纳税所得额,持股期限越长减计应纳税所得额越多,税负越低."发言人称,税收政策的杠杆作用将引导投资者长期持有股票,高派红公司将受到市场的更多关注.

针对进一步扩大RQFII额度的问题,新闻发言人称,日前证监会与有关部门就在原有700亿元RQFII投资额度的基础上,继续增加2,000亿元额度一事,原则上达成一致,将有计划、有步骤地实施.

该位人士指出,在增加RQFII投资额度的同时,有关部门正在着手修订相关实施细则,拟进一步扩大机构范围、放宽投资比例限制等.

自去年底RQFII试点推出后,市场高度关注,近期RQFII及QFII资金汇入速度明显加快,境外投资者对中国资本市场的投资需求强烈,相关试点机构积极申请投资额度,准备发行有关产品,额度即将用完.

此外,科技成果入股政策已确定.发言人称,证监会与科技部正在制定支持科技成果入股的政策性文件,很快将正式下发.

这些政策主要包括支持企业在设立之初,对科技成果的权属、评估作价、折股比例等事项做出约定,形成明晰的产权;鼓励企业明确科技人员在科技成果中享有的权益,依法确认科技人员在企业中的股权;落实中关村等园区先行先试政策,支持园区企业、高等院校及科研所进行股权和分红激励改革;进一步深化发行审核理念和流程改革,简化科技成果入股及确认股权的程序和手续.

**支持券商创新**

证监会新闻发言人称,证监会推动证券公司创新发展的11项措施正在陆续出台.近期还将推出新的改革创新举措主要包括,制定证券公司代销金融产品的规定;进一步扩大证券公司自营投资的范围,以及适当调低净资本扣减和风险资本准备计算比例等等.这将进一步扩展证券公司的发展空间,提升 行业的核心竞争力.

今年5月份证券公司创新发展大会召开以来,证监会已经推出了放宽证券公司客户资产管理业务限制等系列措施,以及第二批19家证券公司参与转融资业务试点等,支持券商创新发展.

发言人称,日前中国人民银行正式核准中国证券金融公司发行短期融资券,在全国银行间债券市场募集资金.此次核定的债券最高余额的上限为30亿元,期限为90天.据介绍,证金公司已基本完成前期准备工作,拟于近日择机发行.

发言人还提到,针对员工持股问题,将在认真研究各方意见的基础上,修改完善《上市公司员工持股计划管理暂行办法》,条件成熟后发布实施.

据初步统计,截至2012年9月30日,沪深两市共有1,841家A股上市公司具有员工持股的情况,占全部2,467家A股上市公司比例74.63%,具体而言,员工持股总股数982.30亿股,占具有员工持股A股上市公司总股本6.33%,占所有A股上市公司总股本3.13%.(完)