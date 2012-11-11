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亚洲 | 2012年 11月 11日 星期日 13:43 BJT

〔全球汇市〕11月6日止当周投机客转为美元净多仓,9月以来首见--CFTC

路透纽约11月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,自9月初以来,汇市投机客首次转为持有美元净多仓.

11月6日止当周,投机客持有的美元净多头仓位为12.96亿美元,前一周为持有净空仓约7.10亿美元.这是两个月以来美元首次转为净多仓.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月6日当周 10月30日当周

多头仓位 24,966 19,886

空头仓位 65,070 56,906

净仓位 -40,104 -37,020

欧元(125,000欧元为1口)

11月6日当周 10月30日当周

多头仓位 45,212 38,189

空头仓位 112,353 96,393

净仓位 -67,141 -58,204

英镑(62,500英镑为1口)

11月6日当周 10月30日当周

多头仓位 57,208 57,897

空头仓位 37,929 34,494

净仓位 19,279 23,403

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月6日当周 10月30日当周

多头仓位 13,509 11,785

空头仓位 13,812 9,419

净仓位 -303 2,366

加元(100,000加元为1口)

11月6日当周 10月30日当周

多头仓位 82,882 86,306

空头仓位 8,120 7,535

净仓位 74,762 78,771

澳元(100,000澳元为1口)

11月6日当周 10月30日当周

多头仓位 98,037 91,030

空头仓位 37,720 38,940

净仓位 60,317 52,090

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月6日当周 10月30日当周

多头仓位 24,440 20,849

空头仓位 5,052 4,104

净仓位 19,388 16,745 (完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

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