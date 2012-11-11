〔全球汇市〕11月6日止当周投机客转为美元净多仓,9月以来首见--CFTC

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透纽约11月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,自9月初以来,汇市投机客首次转为持有美元净多仓.
11月6日止当周,投机客持有的美元净多头仓位为12.96亿美元,前一周为持有净空仓约7.10亿美元.这是两个月以来美元首次转为净多仓.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月6日当周 10月30日当周
多头仓位 24,966 19,886
空头仓位 65,070 56,906
净仓位 -40,104 -37,020
欧元(125,000欧元为1口)
11月6日当周 10月30日当周
多头仓位 45,212 38,189
空头仓位 112,353 96,393
净仓位 -67,141 -58,204
英镑(62,500英镑为1口)
11月6日当周 10月30日当周
多头仓位 57,208 57,897
空头仓位 37,929 34,494
净仓位 19,279 23,403
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月6日当周 10月30日当周
多头仓位 13,509 11,785
空头仓位 13,812 9,419
净仓位 -303 2,366
加元(100,000加元为1口)
11月6日当周 10月30日当周
多头仓位 82,882 86,306
空头仓位 8,120 7,535
净仓位 74,762 78,771
澳元(100,000澳元为1口)
11月6日当周 10月30日当周
多头仓位 98,037 91,030
空头仓位 37,720 38,940
净仓位 60,317 52,090
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月6日当周 10月30日当周
多头仓位 24,440 20,849
空头仓位 5,052 4,104
净仓位 19,388 16,745 (完)
--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)