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市场报道 | 2012年 11月 11日 星期日 13:54 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货11月6日持仓报告(表)

路透11月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,286,309口)

411,787 106,979 180,440 546,263 769,135 1138490 1056554 147,819 229,755

较10月30日变动(增加7,066口)

-135 3,688 -7,599 15,513 11,872 7,779 7,961 -713 -895

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.0 8.3 14.0 42.5 59.8 88.5 82.1 11.5 17.9

各类交易商数量(总计为781家)

209 142 202 249 362 559 628 (完)

--整理 王丽鑫

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