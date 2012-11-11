〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月6日持仓报告(表)

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透11月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(466,690口)
151,399 105,636 73,999 198,685 237,206 424,083 416,841 42,607 49,849
较10月30日变动(增加1,689口)
748 -2,028 -4,782 2,289 7,325 -1,745 515 3,434 1,174
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.4 22.6 15.9 42.6 50.8 90.9 89.3 9.1 10.7
各类交易商数量(总计为401家)
149 113 128 89 112 315 290 (完)
--整理 王丽鑫
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路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。