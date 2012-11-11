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市场报道 | 2012年 11月 11日 星期日 13:53 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月6日持仓报告(表)

路透11月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(466,690口)

151,399 105,636 73,999 198,685 237,206 424,083 416,841 42,607 49,849

较10月30日变动(增加1,689口)

748 -2,028 -4,782 2,289 7,325 -1,745 515 3,434 1,174

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.4 22.6 15.9 42.6 50.8 90.9 89.3 9.1 10.7

各类交易商数量(总计为401家)

149 113 128 89 112 315 290 (完)

--整理 王丽鑫

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