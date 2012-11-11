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市场报道 | 2012年 11月 11日 星期日 13:51 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月6日持仓报告(表)

路透11月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,614,897口)

353,453 187,609 497,687 690,262 854,155 1541402 1539451 73,495 75,446

较10月30日变动(增加17,396口)

-6,200 -2,469 42,080 -15,579 -26,535 20,301 13,076 -2,905 4,320

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.9 11.6 30.8 42.7 52.9 95.4 95.3 4.6 4.7

各类交易商数量(总计为346家)

126 93 151 96 101 297 289 (完)

--整理 王丽鑫

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