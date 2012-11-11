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市场报道 | 2012年 11月 11日 星期日 13:50 BJT

更正:〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月6日持仓报告(表)

(更正:因有误,各类交易商数量总计改为"497家",非"506")

路透11月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年11月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(620,361口)

220,529 43,252 86,194 250,466 422,457 557,189 551,903 63,172 68,458

较10月30日变动(减少19,428口)

-3,001 2,391 -2,522 -11,573 -12,523 -17,096 -12,654 -2,332 -6,774

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.5 7.0 13.9 40.4 68.1 89.8 89.0 10.2 11.0

各类交易商数量(总计为497家)

176 104 156 134 174 383 382 (完)

--整理 王丽鑫

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