〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月6日持仓报告(表)

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透11月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年11月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(202,043口)
62,970 76,092 14,327 106,151 95,270 183,448 185,689 18,595 16,354
较10月30日变动(减少3,741口)
-4,415 8,811 257 1,350 -15,992 -2,808 -6,924 -933 3,183
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.2 37.7 7.1 52.5 47.2 90.8 91.9 9.2 8.1
各类交易商数量(总计为287家)
96 101 77 67 58 216 192(完)
--整理 王丽鑫
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日