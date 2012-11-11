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市场报道 | 2012年 11月 11日 星期日 13:57 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月6日持仓报告(表)

路透11月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年11月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(202,043口)

62,970 76,092 14,327 106,151 95,270 183,448 185,689 18,595 16,354

较10月30日变动(减少3,741口)

-4,415 8,811 257 1,350 -15,992 -2,808 -6,924 -933 3,183

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.2 37.7 7.1 52.5 47.2 90.8 91.9 9.2 8.1

各类交易商数量(总计为287家)

96 101 77 67 58 216 192(完)

--整理 王丽鑫

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