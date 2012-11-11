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市场报道 | 2012年 11月 11日 星期日 13:55 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金11月6日持仓报告(表)

路透11月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年11月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(447,154口)

196,504 36,331 36,245 144,788 352,530 377,537 425,106 69,617 22,048

较10月30日变动(减少7,588口)

-11,028 -979 6,894 442 -14,580 -3,692 -8,665 -3,896 1,077

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.9 8.1 8.1 32.4 78.8 84.4 95.1 15.6 4.9

各类交易商数量(总计为346家)

209 60 72 55 47 298 154(完)

--整理 王丽鑫

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