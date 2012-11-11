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市场报道 | 2012年 11月 11日 星期日 13:55 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜11月6日持仓报告(表)

路透11月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年11月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(155,396口)

42,032 44,229 23,132 74,633 70,909 139,797 138,270 15,599 17,126

较10月30日变动(减少1,173口)

-3,557 -3,654 2,558 1,060 -1,015 61 -2,111 -1,234 938

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.0 28.5 14.9 48.0 45.6 90.0 89.0 10.0 11.0

各类交易商数量(总计为227家)

63 89 48 47 49 140 166(完)

--整理 王丽鑫

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