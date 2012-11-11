〔十八大专访〕武钢料钢铁业寒冬至少还有两年,海外不再考虑建钢厂

* 国内钢铁业寒冬至少还有两年--武钢

* 今年粗钢产量增速仅5%,明年更低

* 海外投资不再建钢厂,巴西项目搁置

* 将持续投资海外资源类项目

作者 林琦/孙文华

路透北京11月11日电---今年以来中国钢铁行业出现全行业亏损.中国钢铁工业协会副会长,武钢集团总经理邓崎琳周日认为,国内钢铁业的寒冬至少还有维持两年,整个行业粗钢产量增速可能会继续下降.

他在参加中共十八大间隙接受路透专访时指出,由于全球钢铁业亦处于产能过剩,所以武钢近阶段不会考虑海外投资钢厂项目,已展开洽谈的巴西钢厂暂时搁置,海外投资将集中于资源类项目.

"今年是中国钢铁历史上最艰难,经营最困难的时期,...象目前钢铁市场的状况,我估计至少(维持)三年."他表示,上游铁矿石价格居高不下,下游供大于求,使得钢铁业原本不大的利润空间被严重挤压,类似武钢这种大型钢厂也只能做到微利.

他预计,今年中国粗钢产量增速仅5%左右,明年增速可能更低.而国内钢铁业完成调整可能需要更长时间,相当多钢厂需要调整产品结构,一些小钢厂可能会关门,使整个市场逐步达到供需平衡,这对整个钢铁业的发展较有利.

中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)总经理马国强此前亦表示,国内钢铁行业已处于微利时代,3-5年内一直处于寒冬期.

中国已持续多年成为全球最大钢铁生产国和消费国.据中国工信部数据,2011年中国粗钢产量同比增长7.3%,工信部年初曾预计,今年国内粗钢产量将增长7%左右.

今年来钢铁业的不利形势,已令多家机构下调预期,国际钢铁协会上月预期,中国今明两年钢铁消费量将分别增长2.5%和3.1%,至6.395亿吨和6.592亿吨.

**海外不再投资钢厂**

中国及全球钢铁业的供需失调,亦令武钢重新审视其海外投资策略.

邓崎琳说,"我们到国外去,对钢铁这个行当不会再投资,因为考虑到市场容量,投资效益.但是资源类,我们会考虑投资,...这是钢铁低成本战略的需要,也是打破三大家(矿石商)垄断的需要."

全球钢铁总产能已超过18亿吨,但产量在14亿吨左右,全球钢铁业亦面临了相当大的产能过剩情况.

对于此前曾对外披露的巴西合资钢厂项目,他指出,这个项目需要铁路、港口及市场等多个因素的配合.目前来看,建设钢厂所需的许多条件都不具备.

"现在我们停下来了,暂时不考虑它(巴西钢厂).没有说盖,也没有说不盖.市场条件不具备,所以我们现在没有考虑它."他说.

武钢原本计划在巴西里约热内卢建设一座年产500万吨的钢铁厂.这项50亿美元的建厂计划原来有望成为中国有史以来在巴西最大规模的投资.不过巴西港口运营商LLX Logistica SALLXL3.SA近期亦表示,与武钢合资建厂的磋商已暂停.

不过,武钢投资海外矿山的脚步却不会停.邓崎琳称,武钢计划用3-5年甚至更长的时间,逐步形成海外每年供应矿石6,000万吨,焦煤3,000万吨的能力,基本实现原材料自给.

目前武钢每年海外矿石供应量在1,000万吨.若计入海外矿石,武钢的自给率已达到30%.

近年来,作为中国第四大钢厂的武钢集团海外铁矿资源收购成绩斐然.目前,武钢已投资开发加拿大、巴西、澳大利亚、利比里亚、马达加斯加等国八个铁矿石资源项目,锁定权益资源量数百亿吨.

武钢集团旗下武钢股份600005.SS自10月底以来一直停牌,因讨论重要事项.有分析师猜测,武钢集团可能会向上市公司考虑注入海外矿石资产.对此市场预期,邓崎琳不愿发表评论.(完)