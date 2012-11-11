〔中港个股〕工行收购阿根廷标准银行获当地央行批准--新闻稿

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透北京11月11日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)从南非标准银行集团(SBKJ.J)手中收购阿根廷标准银行80%股份的交易获得阿根廷中央银行批准.
工行周六发布新闻稿称,这是中资银行第一次收购拉美地区的金融机构,也是中资银行第一次在境外(港澳地区以外)控股收购一家真正意义上的主流商业银行.
阿根廷标准银行是南非标准银行在阿根廷的一家全牌照控股子银行,在阿根廷80家金融机构中排名第12位.此次交易对价不超过6.5亿美元.
工商银行于北京时间2011年8月5日与股权出让方南非标准银行、W-S控股公司就收购阿根廷标准银行80%股权事宜签署了交易协议,收购后南非标准银行将保留20%股权.
2011年末,阿根廷标准银行总资产38亿美元,全年实现净利润8,440万美元,资产回报率2.4%,资本回报率25.1%,不良贷款率1.2%.
工商银行将向该行派出董事、高管及管理团队,保留该行现有员工及管理层成员,并提名当地有影响力的专业人士作为独立董事参与银行管理.
工行此前收购了南非标准银行集团20%的股权.截至2012年9月末,工行已在35个国家和地区拥有270家境外机构.
截至2012年9月末,工商银行海外机构资产余额达到1,545亿美元,较年初增长21.5%,前9个月实现净利润7.96亿美元,同比增长27.2%,不良贷款率0.45%,海外机构资产和利润增速已超过境内.(完)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)