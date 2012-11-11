〔中共十八大〕影子银行多处监管下,支持人民币与澳元直接交易---监管层

* 中国的影子银行比发达国家小得多

* 中澳央行均支持人民币与澳元可直接交易

* 民营资本进入银行业无歧视性规定

* 流动性管理工具选择审时度势

* 有手段管理热钱

路透北京11月12日电---中国人民银行行长周小川称,中国的影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家所暴露出来的影子银行小得多,且多数都处在监管之下.他并表示支持人民币与澳元可直接交易.

周小川周日晚间在十八大新闻中心集体采访中表示,金融服务的确需要多样化,其它多样化服务的产生是不可避免的.在中国,绝大多数非银行金融机构的金融活动都处在监管之下,而不是像有些国家那样完全脱离了监管.

"对当前的情况要做出一个正确的判断,我们要对影子银行保持高度警惕,在鼓励金融业务多元化的同时,对于风险、对于可能出现的问题保持高度警惕和有效的监管."周小川称.

中国银监会主席尚福林并表示,中国的所谓影子银行和西方国家的影子银行实质不同,中国的影子银行目前仍主要涉及一些传统金融业务,且绝大多数从法规层面上讲是有监管的.

"包括目前的信托产品、理财产品…, 实际上都在银监会的监管范围之内,"尚福林称,银监会下一步也会立足于实际情况,对影子银行的内涵、功能、规模、结构、风险等方面加强研究,加强对影子银行的杠杆率、并表风险等的监管,完善行业规则,打击不法行为.

央行自去年开始公布社会融资规模,其并称,金融机构表外业务资金最终都会通过信托贷款、委托贷款、银行承兑汇票、企业债券、股票等金融工具投放于实体经济,而这些金融工具都已包含在社会融资规模中.央行数据显示,今年前三季度社会融资规模为11.73万亿元人民币,比上年同期多1.92万亿元.

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁上月称,银行改革的危险之一在于有更多业务将转至影子银行,这一风险必须加以持续监测.其团队顾问并呼吁,将银行传统的吸收存款业务合法地与高风险业务分拆.[ID:nST0566323]

尚福林并称,民间资本进入银行业不存在歧视性规定,对各类资本进入银行在标准门槛和条件上都是统一的,国有民营都一样.截至去年底,中小商业银行中,民营资本占到50%.农村中小型金融机构中,民营资本占到90%."今后还会继续推动落实,支持民营资本进入银行业."

**流动性管理工具选择审时度势**

有媒体问到为何央行选择公开市场逆回购而非降准来释放流动性,周小川称,这是审时度势的结果.

他表示,回购比较灵活,期限也比较短,存款准备金率的调整,灵活性稍微差一些,但也有他的优越性.因此这是根据当前宏观经济形势,市场调节的时间、期限价格等多种因素平衡下来,选择到底是用什么样的工具来调节.今后在货币供应量的调节和市场流动性的调节,还会根据每个时间的不同特点来灵活进行调整.

在回答关于热钱流动的问题时,周小川表示,"热钱"需明确定义.从央行的定义来讲,短期投机性的资本流动,就是热钱.

"我们对这个'热钱'保持高度警惕....如果这个短期流动确实很异常的话,我们确实有一些管理手段."他表示.

去年年末以来,随着人民币走出阶段性贬值态势,且外汇占款月度减少现象频出.市场上关于国际资本流出中国的声音不断,且将外汇占款的负值视为作证.但今年下半年以来,人民币重回升值通道,9月外汇占款结束连续两个月的下降,转变为正增长1,306亿元人民币.

目前,大部分分析师对降准预期趋于回落,且认可中国并未出现大规模资本外逃,只是个别时期,美元强势导致企业银行结汇意愿降低.

有媒体问到周小川何时退休,他笑着回答道,"至于退休嘛,年纪大总会要退休的.希望这个事和货币政策没有什么联系."

**中国央行支持澳元与人民币直接交易**

周小川表示,近期澳大利亚储备银行和中国央行之间在考虑用澳元与人民币开展直接交易的问题,主要是因两国贸易投资及旅游发展较快,市场有这个需求.

"过去两国业务量小,澳元和人民币兑换,通过美元来折算实现,现在因为交易量大了,找一个其他货币来折算,其他货币也不是那么稳定,就造成两种货币直接交易的需求."周小川表示,随着人民币和其他货币之间在这方面已有了经验和渠道,中澳两边央行对这事给予支持,提供方便也是理所当然,同时中国央行也会尊重市场选择.

但他亦强调,"但我们不把它称为两国货币之间的直接可兑换."

澳洲国库部长斯万(Wayne Swan)7月在香港称,将与香港和北京探讨澳元与人民币直接兑换的可能性,以降低两国在贸易方面的成本.[nSH0109983]

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,也是其矿产和油气资源的主要进口方.2011年,两国的双边贸易额达到1,200亿美元.

澳元去年11月在中国银行间外汇市场开始挂牌交易,澳洲并于今年3月与中国央行签订货币互换协议,金额为2,000亿元人民币.(完)