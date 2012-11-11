〔中美贸易〕美国国际贸易委员会批准对中国胶合板开展反倾销调查

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透华盛顿11月9日电---美国国际贸易委员会周五同意对有关中国企业在美国以过低价格销售硬木胶合板的指控进行调查.这为商务部下月确定初步关税奠定了基础.
美国国际贸易委员会以6:0的投票结果批准上述调查行动,足以说明美国生产商受到了中国进口产品的伤害.
商务部已经开展调查,预计在12月宣布初步反补贴税并在3月宣布初步反倾销税.
美国2011年从中国进口大约6.17亿美元的硬木胶合板,少于2010年时的6.35亿美元.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)