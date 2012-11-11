〔路透调查〕围绕"财政悬崖"的党派之争将伤及美国经济(更新版)

路透伦敦11月9日电---美国周二大选结束后进行的路透调查显示,绝大多数受访分析师认为,围绕美国迫近的预算危机展开的任何党派争斗,都将伤及该国经济.

虽然多数受访分析师称,政治领袖会在1月1日前尽量避免自动增税节支6,000亿美元的"财政悬崖",但他们警告称,倘若协商演变为严重的党派争斗,将严重打击公众对经济的信心.

在50名受访分析师中,有42人认为美国预算协商损伤投资者和消费者信心的风险"很高",其余八人持有"中性"观点.不过这种损害已经部分显现.

"有关财政悬崖的不确定性已经而且将继续抑制经济活动."美银-美林资深美国分析师Michael Hanson指出.

"在资本财支出,也就是订单和出货方面已经出现了一些迹象,而且今年底或明年初就业很可能也受到冲击,这取决于两党间谈判的结果."

已有迹象显示,预算不确定性削弱了美国企业对经济的信心.目前美国经济增长势头疲弱,而且易受冲击的影响.

美国第二大移动服务提供商--美国电话电报公司(AT&T)(T.N)表示,企业客户对支出感到紧张不安.公司执行长Randall Stephenson周三称,围绕财政悬崖的不确定性"正在扼杀这个国家的经济增长".