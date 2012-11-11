〔路透调查〕围绕"财政悬崖"的党派之争将伤及美国经济(更新版)

标题新闻：OPEC在5月会议中是否延展减产协议尚言之过早--卡塔尔能源部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦11月9日电---美国周二大选结束后进行的路透调查显示,绝大多数受访分析师认为,围绕美国迫近的预算危机展开的任何党派争斗,都将伤及该国经济.
虽然多数受访分析师称,政治领袖会在1月1日前尽量避免自动增税节支6,000亿美元的"财政悬崖",但他们警告称,倘若协商演变为严重的党派争斗,将严重打击公众对经济的信心.
在50名受访分析师中,有42人认为美国预算协商损伤投资者和消费者信心的风险"很高",其余八人持有"中性"观点.不过这种损害已经部分显现.
"有关财政悬崖的不确定性已经而且将继续抑制经济活动."美银-美林资深美国分析师Michael Hanson指出.
"在资本财支出,也就是订单和出货方面已经出现了一些迹象,而且今年底或明年初就业很可能也受到冲击,这取决于两党间谈判的结果."
已有迹象显示,预算不确定性削弱了美国企业对经济的信心.目前美国经济增长势头疲弱,而且易受冲击的影响.
美国第二大移动服务提供商--美国电话电报公司(AT&T)(T.N)表示,企业客户对支出感到紧张不安.公司执行长Randall Stephenson周三称,围绕财政悬崖的不确定性"正在扼杀这个国家的经济增长".
55名分析师中仍有46人表示政界人士将达成协议,但分析师对于这一协议只是权宜之计还是永久解决方案的看法并不一致,既有人认为协议有效期仅有三个月,也有人认为其将长期有效.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。