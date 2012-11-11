〔全球金融〕金砖国家讨论建立高达2,400亿美元的外汇储备池--文件

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透华盛顿/巴西利亚11月9日电---据五个金砖国家(BRICS)描绘相关计划的文件,主要新兴市场国家正在讨论建立一个高达2,400亿美元的外汇储备池,应对短期流动性压力.
包括中国、俄罗斯、印度、巴西和南非在内的金砖国家6月份宣布成立一个工作组,研究建立一个外汇储备池并成立一个新的开发银行,为发展中国家的基础设施项目提供资金.
据路透获得的文件,这个外汇储备池将向面临国际收支困难的BRICS国家提供支持.但是,有些国家也在推动建立一个预防性信贷机制,类似于国际货币基金组织(IMF)的做法,以避免受到外部经济冲击的影响.
上述行动进一步表明,金砖国家和其它发展中国家对于欧美持续主导IMF和世界银行等国际机构的局面日益不满.
金砖国家官员在最近召开的20国集团(G20)财长会议期间会晤,寻求推进相关计划.金砖国家领袖明年3月将在南非召开峰会.
计划中的货币互换协议也将给予金砖国家相互借贷的能力,以保持市场流动性.
参与上述G20会议期间会晤的官员表示,中国强调外汇储备池应该具备一定的规模,足以引起市场重视.
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)