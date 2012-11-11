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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 07:14 BJT

〔全球金融〕金砖国家讨论建立高达2,400亿美元的外汇储备池--文件

路透华盛顿/巴西利亚11月9日电---据五个金砖国家(BRICS)描绘相关计划的文件,主要新兴市场国家正在讨论建立一个高达2,400亿美元的外汇储备池,应对短期流动性压力.

包括中国、俄罗斯、印度、巴西和南非在内的金砖国家6月份宣布成立一个工作组,研究建立一个外汇储备池并成立一个新的开发银行,为发展中国家的基础设施项目提供资金.

据路透获得的文件,这个外汇储备池将向面临国际收支困难的BRICS国家提供支持.但是,有些国家也在推动建立一个预防性信贷机制,类似于国际货币基金组织(IMF)的做法,以避免受到外部经济冲击的影响.

上述行动进一步表明,金砖国家和其它发展中国家对于欧美持续主导IMF和世界银行等国际机构的局面日益不满.

金砖国家官员在最近召开的20国集团(G20)财长会议期间会晤,寻求推进相关计划.金砖国家领袖明年3月将在南非召开峰会.

计划中的货币互换协议也将给予金砖国家相互借贷的能力,以保持市场流动性.

参与上述G20会议期间会晤的官员表示,中国强调外汇储备池应该具备一定的规模,足以引起市场重视.

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