〔金砖国家〕11月9日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透11月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月9日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.44%,报990.98点.
中国股市:沪综指周五小幅收低,本周五个交易日均现下跌,宏观经济数据好于预期未改投资者观望气氛,大盘继续弱势整理.分析师指出,由于盘中缺乏热点,短期内牛皮整理格局还会延续,大盘重心或会继续小幅下移.沪综指.SSEC收报2,069.067点,跌2.442点或0.12%,昨日大盘跌1.63%,创下一周以来最低收盘.本周该股指累计下跌2.3%.上海A股成交390亿元人民币,较上日的492亿元缩减.[.SSCN]
香港股市:进一步从年内高位下跌,因海外市场疲弱推动投资者对中国题材股获利了结.受此拖累,恒生指数录得7月中旬以来最差一周表现.恒生指数.HSI收低0.9%,恒生国企指数.HSCE跌0.7%,银行和能源等近期表现强势的版块构成最大拖累.这两大指数本周累计下跌逾3%. [.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五逆转小幅收跌.因美元买盘难觅,早盘起人民币一度多数时间横在突破6.24元整数关口的涨停位置,导致交投困难.不过午后有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随后脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.[CNY/CN]
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印度股市:收跌,单周跌幅为四周来最大,印度国家银行(SBI)(SBI.BO)领跌.此前印度国家银行公布获利增幅为全年最小,因坏账限制了该行获利增长.股指同样跟随全球股市跌势,因市场担心美国财政悬崖和欧洲前景,挫伤人气.指标BSE指数.BSESN收低0.86%,或162.58点,报18,683.68点,连续第二天收低.股指本周收低0.4%,跌幅为10月14日止当周来最大.[.BO][ID:nL3E8M95R2]
印度汇市:印度卢比连续第二日收低,因欧元回吐盘初涨幅,且印度最大银行公布获利不及预期,拖累印度股市下跌.卢比/美元INR=D2收报54.75/76,较上日收盘54.36/37低0.7%.卢比/美元本周收低1.7%.[INR/][ID:nL3E8M95X6]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,397.860点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.49%至744.26点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.42%至31.6310;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.16%,报40.2250.
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巴西股市:拉美股市跌至两个多月来最低点,圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.29%,报57,357.71点,跌破100日移动均线切入位.过去两个月来,股指交投震荡,但都获该切入位支撑.[ID:nL1E8M9DD1]
巴西汇市:巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=跌0.6%至2.0503,早盘跌幅一度高达1.4%.[ID:nL1E8M95VK]
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南非股市:收低,录得一个多月来最大单周跌幅,跟随主要海外市场跌势,因市场愈发担心美国日益迫近的公共部门节支和加税措施.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.85%,报33,122.46点,本周收低1.2%.综合指数.JALSH亦回落0.66%,报37,344.4点.[.J][ID:nL5E8M9D0K]
南非汇市:南非兰特/美元在清淡市况中下滑,受欧元兑美元跌至两个月低点的影响.1523GMT,兰特/美元ZAR=D3报8.7340,略低于周四纽约收盘8.7299.[ZAR/][ID:nL5E8M9BZ1](完)
--编译 梁睿雪;审校 戴素萍
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。