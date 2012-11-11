澳新经济指标预测--11月12日-11月19日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透11月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月12日(一)
0030 澳洲房屋融资 9月 +1.0% +1.8%
投资房屋融资 -- -0.8%
2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9%
11月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 -- 负3.0
企业信心指数 -- 持平
2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.50% +1.30%
(较上年同期) +2.9% +4.8%
2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%
11月14日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.8% +1.0%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
0200 新西兰公债外资持有比率 10月 -- 59.7%
11月15日(四)
0030 澳洲新车销售 10月 -- +4.7%
11月16日(五)
暂无重要经济数据.
11月18日(日)
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- +0.6%
产出物价 -- +0.3%
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月19日(一)
暂无重要经济数据.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)