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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 08:11 BJT

〔日本数据〕7-9月GDP较前季萎缩0.9%符合预期,三季以来首见下滑

路透东京11月12日电---周一公布的初步数据显示,日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季萎缩0.9%,为三季以来首见萎缩,显示全球需求下滑和疲弱的消费者支出恐将把日本推入温和衰退.

该数符合路透调查分析师预估中值的下滑0.9%.4-6月修正为成长0.1%.

GDP环比年率为下滑3.5%,降幅略大于市场预估的3.4%.

7-9月当季外部需求对GDP的贡献率为负0.7个百分点,符合预估.国内需求对GDP的贡献率为负0.2个百分点.资本支出则较前季下降3.2%,降幅远高于路透调查预估的减少1.7%.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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