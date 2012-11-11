美国与加拿大经济指标预测--11月12日-11月19日****

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透11月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月12日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月13日(二)
1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 92.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月10日当周 -- -0.2%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月10日当周 -- +0.8%
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 盈余1,114 盈余750
11月14日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月9日当周 -- 768.0
再融资指数 -- 4,244.3
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +1.1%
(较上年同期) +2.6% +2.1%
核心PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +2.4% +2.3%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +1.1%
1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.5% +0.6%
11月15日(四)
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1330 美国实质所得(较前月) 10月 +0.1% 持平
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 负6.20 负6.16
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月10日当周 37.5 35.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.05
续请失业金人数(万人) 11月3日当周 322.5 312.7
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +0.3% +1.5%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 2.0 5.7
2300 美国半导体设备暨材料协会订单/出货比 10月 -- 0.81
11月16日(五)
1400 美国整体资本净流入(亿美元) 9月 -- 900
外资净买入美国公债(亿美元) -- 429
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
产能利用率 78.3% 78.3%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月9日当周 -- 126.2
----------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月19日(一)
1500 美国成屋销售(万户) 10月 476 475
(变动率) -0.4% -1.7%
1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 42 41 (完)
--整理 王翔琼;审校 白云
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