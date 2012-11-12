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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:01 BJT

〔韩元汇率〕韩国当局关注韩元走势,暂不会加强监管

路透首尔11月10日电---韩国周六表示,还不会采取措施应对韩元KRW=升值.韩元兑美元今年上涨约6%,是表现最好的亚洲货币之一.

"我们已部署监管措施,这些措施可在必要时调节,不过我觉得情况还没有严重到(需要加强这些措施)的地步,"韩国企划财政部官员申霁润通过电话对路透表示,他指的是过去两年缓和资本快速流入的举措.

"我们密切关注市场,因韩元在全球开展汇率战的时候上涨,"申霁润称,他使用的措辞是一些新兴市场国家常用来指代推低本币支持出口的举措.

一位官员曾在11月5日表示,韩国将检查两家外资银行的韩国分行和一家本土银行的外汇交易.一些分析师认为这是收紧外汇衍生品限制的前兆.

包括企划财政部长官朴宰完在内的官员称,他们不会大幅干预阻升韩元,因国内外经济活动失衡有可能加剧.(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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