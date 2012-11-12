〔韩元汇率〕韩国当局关注韩元走势,暂不会加强监管

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透首尔11月10日电---韩国周六表示,还不会采取措施应对韩元KRW=升值.韩元兑美元今年上涨约6%,是表现最好的亚洲货币之一.
"我们已部署监管措施,这些措施可在必要时调节,不过我觉得情况还没有严重到(需要加强这些措施)的地步,"韩国企划财政部官员申霁润通过电话对路透表示,他指的是过去两年缓和资本快速流入的举措.
"我们密切关注市场,因韩元在全球开展汇率战的时候上涨,"申霁润称,他使用的措辞是一些新兴市场国家常用来指代推低本币支持出口的举措.
一位官员曾在11月5日表示,韩国将检查两家外资银行的韩国分行和一家本土银行的外汇交易.一些分析师认为这是收紧外汇衍生品限制的前兆.
包括企划财政部长官朴宰完在内的官员称,他们不会大幅干预阻升韩元,因国内外经济活动失衡有可能加剧.(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。