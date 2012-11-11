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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 07:22 BJT

〔亚洲橡胶〕11月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 235.9 28 234.0 7

* 12月 237.1 34 233.5 16

* 1月 238.0 86 236.5 11

* 2月 242.0 174 240.2 29

* 3月 244.5 2423 242.8 208

* 4月 246.4 10109 245.8 1023

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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