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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 07:48 BJT

〔标题新闻〕日本夏普<6753.T>将藉由大量生产IGZO面板让龟山二厂产能最快今年底满载--读卖

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8MB0G8]

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