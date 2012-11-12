〔瑞士经济〕央行理事Zurbruegg称,央行准备必要时采取措施支撑经济

* 瑞士央行在9月调降2012年增长率预估至1%

* Zurbruegg称瑞郎/欧元在1.20水准仍被高估

* 还没有能替代零利率政策的选项

路透苏黎世11月11日电---瑞士央行理事Fritz Zurbruegg周日表示,如果经济进一步放缓,该央行准备好在必要时采取进一步措施保护经济.

不过Zurbruegg并未详细说明央行可能采取何种举措.

8月初加入瑞士央行的Zurbruegg指出,全球经济今年普遍走软,也拖累了瑞士经济增长.

"根据国际货币基金组织(IMF)的预测,瑞士经济走疲的趋势已有所加剧."Zurbruegg对NZZ am Sonntag报纸表示,并补充道瑞士经济面临下行风险.

"如果我们认为形势可能在进一步恶化,而且有必要采取进一步举措以达成我们的货币政策目标,我将会这么做."他说.

瑞士经济在今年第二季意外萎缩,因欧元区危机打压了对瑞士商品和服务的需求.

在9月政策会议上,瑞士央行将2012年经济增长率预估从1.5%调降至1%,并维持三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间在0-0.25%.

当被问及超低利率是否会令退休基金难以取得投资收益,并可能导致楼市过热时,Zurbruegg表示,瑞士央行除此之外并未他法.

"考虑到经济深度衰退的威胁以及通缩风险,央行过去和现在都别无选择.如果我们把精力重点放在维持物价稳定方面,将比只针对某个方面采取行动的整体效果更好."

他指出,瑞士央行预期2013年通胀率为极低的正值,2014年料为0.4%.此水准仍远低于该央行设定的2%目标.瑞士央行将于12月13日举行下一次货币政策评估会议.

Zurbruegg称,瑞郎/欧元在1.20水准仍被高估,瑞士央行将继续以不扰乱市场的方式,投资其外汇储备.

瑞士央行的外汇储备已增至该国年度产出的约70%,因其有时被迫向市场挹注高额资金来压制瑞郎汇率.

但9月欧元区市场紧张情势的缓和,推动瑞郎/欧元跌向1.21瑞郎,降低了瑞士央行干预市场的必要性,并令其在第三季得以将外汇储备分散到欧元以外的资产.

"只要我们仍坚持1.20的瑞郎/欧元汇率上限,就会导致外汇储备增加.这些储备必须进行投资,"他说.

"我们在行动的同时会考虑到市场,因为我们不想激怒其他央行,也不想扭曲市场."(完)