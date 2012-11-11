〔香港新股〕旭辉和新城控股两家中国地产公司计划年底前上市--IFR

路透11月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，两家中国地产公司计划今年底之前在香港上市。位于上海的旭辉集团将于周一（12日）开始路演，并加快发行节奏，于周五(16日)定价。

是次发行12.55亿股，每股参考价格区间为1.33-1.65港元，较旭辉的预测资产净值折让62%-69%，最多可募集20.7亿港元（2.65亿美元）。花旗(C.N)、摩根士丹利(MS.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席全球协调人，并与交银国际和第一上海证券一起担任主承销商。

总部位于江苏的新城控股也计划最快于本周开始为香港上市进行推介，拟募集2亿美元。美银美林(BAC.N)和麦格理(MQG.AX)负责安排是次交易。(完)

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