〔香港新股〕旭辉和新城控股两家中国地产公司计划年底前上市--IFR

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透11月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，两家中国地产公司计划今年底之前在香港上市。位于上海的旭辉集团将于周一（12日）开始路演，并加快发行节奏，于周五(16日)定价。
是次发行12.55亿股，每股参考价格区间为1.33-1.65港元，较旭辉的预测资产净值折让62%-69%，最多可募集20.7亿港元（2.65亿美元）。花旗(C.N)、摩根士丹利(MS.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席全球协调人，并与交银国际和第一上海证券一起担任主承销商。
总部位于江苏的新城控股也计划最快于本周开始为香港上市进行推介，拟募集2亿美元。美银美林(BAC.N)和麦格理(MQG.AX)负责安排是次交易。(完)
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--整理 张喜良; 审校 杨淑祯
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)