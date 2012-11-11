〔中国新债〕国家电网下周一将发100亿元企业债,七年和10年期各半--IFR

路透11月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家电网计划于11月19日(下周一)发行2012年第二期企业债券。该期债券总额100亿元人民币（16亿美元），其中7年期和10年期品种暂定发行规模分别为50亿元和50亿元。

接近交易人士表示，本期债券将招标发行，目前7年期利率招标区间为4.15%-5.15%；10年期招标区间则在4.40%-5.40%，缴款日11月21日。

国网公司已委任中金和英大证券担任是次交易牵头主承销商，光大证券(601788.SS)，广发证券(000776.SZ)和西南证券(600369.SS)将担任联席主承销商。该期债券无担保，大公国际给予债项和发行人主体信用评级同为AAA。

国网公司曾于今年4月16日同样以公开招标的方式发行总额150亿元企业债券。不过当期债券100亿元15年期品种发生流标，认购倍数仅为0.505倍，导致发行利率为区间上限5.26%。

当时市场人士认为，流标与当期牵头主承销商（英大证券／西南证券）公开招标经验不足有关，以致6家主承对15年期品种进行了余额包销。

“这次中金做牵头主承销商，估计情况能好很多，至少不会出现流标了，”一位固定收益承销人士表示。

本期债券募集资金100亿元，其中60亿元用于皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程（浙江）等8个项目，20亿元用于补充运营资金，20亿元用于偿还贷款。

截至本期债券发行前，国网公司已发行未兑付的企业债券余额为1,711.67亿元；而在2012年，亦已发行总额300亿元中期票据。(完)

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