版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 07:52 BJT

〔东京汇市〕希腊议会批准预算案提振欧元上涨;观望日本GDP

* 欧盟财长会议前夕,欧元涨势料有限

* 美国"财政悬崖"问题继续打压美元

* 日本GDP可能萎缩

路透东京11月12日电---欧元周一亚洲盘初守在两个月低点上方,此前希腊执政联盟的2013年预算案获议会批准.但在欧元区财长今日稍晚召开会议之前,欧元涨势料有限.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐