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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 08:03 BJT

〔日本数据〕10月CGPI较上年同期下滑1.0%,较前月下滑0.3%

路透东京11月12日电---日本央行周一公布的数据显示,10月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌1.0%.

路透调查预估中值为同比下滑0.8%,9月时为下滑1.6%.

整体最终商品物价较上年同期下滑0.3%.

国内最终商品物价则较上年同期下滑0.8%.

下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:

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10月 9月 8月 10月指数

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年变动率 -1.0 (-0.8) -1.5 -1.9 100.1

月变动率 -0.3 (-0.2) +0.2 +0.2

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 程琳;审校 张荻

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