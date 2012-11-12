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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:22 BJT

〔中国个股〕闽灿坤B称缩股方案已获商务部授权厦门投资促进局同意

路透上海11月12日电---受中国股票退市新规影响最为直接,并面临退市风险的厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)周一公告称,公司拟实施缩股方案已正式获得商务部授权机构厦门市投资促进局同意.

闽灿坤8月曾公告称,拟按6:1的比例对全体股东进行缩股,以维持上市公司地位.缩股后,闽灿坤B总股本将从目前的11.12亿股,减至1.85亿股.按其停牌前0.45港元的收盘价简单计算,缩股后其对应股价应为2.7港元.[ID:nSB1744328]

对此,深圳证券交易所有关负责人表示,B股市场长期不活跃,而纯B股公司缺乏融资功能,扩张股本只能通过送红股或转增等方式,股价比较低迷有客观原因.鉴于其特殊性,通过缩股方式保留上市地位的做法局限于纯B股公司.

深交所"股票上市规则(2012年修订)"规定,在该所仅发行B股股票的上市公司,通过该所交易系统连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值,该所有权决定终止其股票上市交易.

闽灿坤B股票自8月2日起停牌,停牌前收报0.45港元;从7月9日起至8月1日止,闽灿坤B已连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元人民币.(完)

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--发稿 边竞; 审校 张喜良

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