〔中国个股〕闽灿坤B称缩股方案已获商务部授权厦门投资促进局同意

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透上海11月12日电---受中国股票退市新规影响最为直接,并面临退市风险的厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)周一公告称,公司拟实施缩股方案已正式获得商务部授权机构厦门市投资促进局同意.
闽灿坤8月曾公告称,拟按6:1的比例对全体股东进行缩股,以维持上市公司地位.缩股后,闽灿坤B总股本将从目前的11.12亿股,减至1.85亿股.按其停牌前0.45港元的收盘价简单计算,缩股后其对应股价应为2.7港元.[ID:nSB1744328]
对此,深圳证券交易所有关负责人表示,B股市场长期不活跃,而纯B股公司缺乏融资功能,扩张股本只能通过送红股或转增等方式,股价比较低迷有客观原因.鉴于其特殊性,通过缩股方式保留上市地位的做法局限于纯B股公司.
深交所"股票上市规则(2012年修订)"规定,在该所仅发行B股股票的上市公司,通过该所交易系统连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值,该所有权决定终止其股票上市交易.
闽灿坤B股票自8月2日起停牌,停牌前收报0.45港元;从7月9日起至8月1日止,闽灿坤B已连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元人民币.(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。