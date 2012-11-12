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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月12日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,近期没有推出国际板计划,未来将继续提高合格境外机构投资者(QFII)和RQFII投资额度,以及研究降低内地企业赴港上市门槛等.

* 其他:

--上海证券交易所理事长、中国金融期货交易所董事长桂敏杰表示,国债期货的推出工作正在进行中,争取年内推出,但没有确切时间表.

--10月以来地方债、城投债发行有所放缓,但这一趋势在11月和12月将转变.业内人士预计,四季度城投债、地方债的发行规模将超过2,000亿元人民币.非公开定向债务融资工具(PPN)资产支持票据(ABN)等方式亦将稳步推进.

--停牌近两个月策划非公开发行的平高电气(600312.SS)称,拟向控股股东平高集团定向增发至多3.2亿股,发行价为7.31元/股.后者将采取资产认购、债权认购及现金认购相结合的方式进行认购.(完)

--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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