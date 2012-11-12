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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月12日-11月19日

路透11月12日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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11/12 0700 德国 40亿欧元 2013年5月15日到期的六个月期国库券

11/13 意大利 2013年11月14日到期的364天期国库券

11/13 1630 美国 13周和26周期国库券

11/13 希腊 标售13周期国库券

11/14 意大利 中长期公债

11/14 1630 美国 四周和52周期国库券

11/14 加拿大 两年期公债

11/14 0700 德国 50亿欧元 2014年12月12日到期的Schatz债券

11/15 法国 BTAN中期债券

11/15 法国 OATi指数连动型债券

11/15 英国 传统公债

11/19 1630 美国 13周和26周期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 王翔琼;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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