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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:20 BJT

〔日本股市〕盘初跌至四周低位,受日本GDP数据疲弱及美国财政忧虑拖累

路透东京11月12日电---日本股市日经指数周一盘初跌至四周低位,因为日本7-9月实质国内生产总值(GDP)表现疲弱,而且市场担心美国财政问题可能会把美国拖入衰退的境地.

日经指数.N225下跌0.5%至8,714.55点.东证股价指数.TOPX跌0.5%至727.35点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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