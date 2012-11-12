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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:19 BJT

〔韩国股市〕开低,大型绩优股领跌

路透首尔11月12日电---韩国股市周一开低,大型绩优股领跌,因美国财政悬崖忧虑挥之不去.

三星电子(005930.KS)下滑0.4%,现代汽车(005380.KS)跌0.5%.

0004GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.3%,报1,898.79点.(完)

--编译 孙茉莉;审校 白云

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