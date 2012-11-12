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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:27 BJT

〔国际油市〕原油价格持稳,经济数据向好但美国财政担忧施压

路透新加坡11月12日电---美国原油期货周一在亚洲盘初持稳,因美国和中国经济数据向好,引发对需求增强的预期,但对美国财政的担忧打压油价.

0001GMT,美国原油价格Clc1上涨0.02美元,至86.09美元.上周上涨1.5%,结束连续三周的跌势.布兰特原油期货LCOc1下跌0.19美元,至109.21美元.

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