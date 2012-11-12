〔表格〕日本第三季GDP较前季萎缩0.9%,经济显示衰退迹象

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透东京11月12日电---下表为7-9月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:
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7-9月 4-6月
修正值
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实质GDP(较上季) -0.9 (-0.9) +0.1
实质GDP环比年率 -3.5 (-3.4) +0.3
名目GDP(较上季) -0.9 -0.3
名目GDP环比年率 -3.6 -1.3
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(实质)
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民间部门需求 -0.6 -0.1
民间消费 -0.5 (-0.6) -0.1
家庭支出 -0.5 -0.1
住房支出 +0.9 +1.5
资本支出 -3.2 (-1.7) +0.9
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公共部门需求 +1.1 +0.9
政府支出 +0.3 +0.5
资本投资 +4.0 +2.6
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外部
出口 -5.0 +1.3
进口 -0.3 +1.8
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对GDP的贡献
外部需求(百分点) -0.7 (-0.7) -0.1
国内需求(百分点) -0.2 +0.2
民间存货(百分点) 0.0 0.0
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GDP平减指数(较上年) -0.7 -0.9
内需平减指数(较上年)-0.8 -0.6
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--编译 王翔琼;审校 白云
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。