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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 08:39 BJT

〔表格〕日本第三季GDP较前季萎缩0.9%,经济显示衰退迹象

路透东京11月12日电---下表为7-9月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:

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7-9月 4-6月

修正值

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实质GDP(较上季) -0.9 (-0.9) +0.1

实质GDP环比年率 -3.5 (-3.4) +0.3

名目GDP(较上季) -0.9 -0.3

名目GDP环比年率 -3.6 -1.3

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(实质)

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民间部门需求 -0.6 -0.1

民间消费 -0.5 (-0.6) -0.1

家庭支出 -0.5 -0.1

住房支出 +0.9 +1.5

资本支出 -3.2 (-1.7) +0.9

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公共部门需求 +1.1 +0.9

政府支出 +0.3 +0.5

资本投资 +4.0 +2.6

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外部

出口 -5.0 +1.3

进口 -0.3 +1.8

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对GDP的贡献

外部需求(百分点) -0.7 (-0.7) -0.1

国内需求(百分点) -0.2 +0.2

民间存货(百分点) 0.0 0.0

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GDP平减指数(较上年) -0.7 -0.9

内需平减指数(较上年)-0.8 -0.6

参看完整表格,请链接内阁府网站,网址(here)(完)

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--编译 王翔琼;审校 白云

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