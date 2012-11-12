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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 11:13 BJT

陈德铭称美国以“冷战思维”对华为

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月10日电---中国商务部长陈德铭周六称，美国担心中国电信设备制造商华为对美国构成安全威胁是一种“冷战思维”。

上月，美国众议院情报委员会警告称，中国政府可能利用华为和中兴通讯制造的设备进行间谍活动，理由是这两家公司的管理结构中设立了党委。

而近日，美国国会另一委员会又称，中国对美投资好处不大，反而是“潜在的特洛伊木马”。

陈德铭在记者会上表示，希望美国议员换位思考，称如果中国政府问美国在华企业与民主党或共和党有什么关系，那情况就是一团糟了。

陈德铭说：“如果你将我看成是特洛伊木马，那么我又该如何看待你呢？如果美国人能够换位思考，那么他们就会发现这种逻辑并不符合他们的利益。”

华为被怀疑有政府背景，一定程度上是由于其创始人任正非曾是一名中国人民解放军军官。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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