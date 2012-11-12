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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元小幅下跌,因政府表示将加大措施遏制韩元涨势

路透首尔11月12日电---韩元兑美元KRW=周一下跌,此前该国企划财政部长官在周末表示,政府将会加强控制资本流动以限制韩元升势.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,089.7,上周五此间收报1,087.6.

韩元周一料维持窄幅波动,有意抛售韩元的当地出口商和试图抑制韩元兑美元升值的外汇当局间展开角力.

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