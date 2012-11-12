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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 09:13 BJT

《中国重要政经日程》--11月12日

=============================今日重要政经日程==========================

11/12(一)

--中国共产党第十八次全国代表大会(至14日闭幕).

*15:00 住房城乡建设部部长姜伟新、发改委副主任朱之鑫、环境保护部部长周生贤、人力资源和社会保障部副部长杨志明介绍中国民生领域工作情况,并答记者问.

*20:00-21:00 中铁电气化局集团第一工程有限公司接触网六段高级技师巨晓林、中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长王曦等人接受采访,主题为"党组织建设与新形势新任务".

=============================近日重要政经日程==========================

11/13(二)

--中国国际页岩气大会2012在重庆举行.

11/15(四)

--2012财富CEO峰会在北京举行.

11/17(六)

--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.

11/18(日)

*--2012中国CEO高峰论坛在北京举行,至19日.

*--2012金融街论坛在北京举行.

11/22(四)

--2012年度中国城市与资本市长论坛在北京举行.

11/24(六)

--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.

11/27(二)

--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.

11/29(四)

--第八届北京金博会召开,至12月2日.

12/7(五)

--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.

--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日

12/9(日)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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