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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:51 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货下跌1%,因美国农业部产量预估高于预期

路透悉尼11月12日电---美国大豆价格周一下滑,触及四个半月低位,因美国农业部的产量预估高于预期,令大豆承压.

芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货SF3下跌0.95%,至每蒲式耳14.37-1/2美元,上周五下跌2.98%.

3月玉米期货CH3基本持平于每蒲式耳7.38-3/4美元,上日下跌0.17%.

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