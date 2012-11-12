〔中国金融〕信托业资产规模突破6万亿,工商企业成最重要配置领域

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透北京11月12日电---中国信托业资产规模迈入"6万亿时代".中国信托业协会数据显示,截止今年三季度末,中国信托资产规模达63,201.76亿元人民币,比上季度末增长14.08%.
由此,信托业资产规模已与保险业资产总额相接近.此前数据显示,截止三季度末,保险业资产总额68,999.46亿元.[ID:nSB2064211]
近日刊登在信托业协会网站的数据指出,从信托资产配置领域来看,工商企业是资金信托的最重要配置领域,投向该领域余额为14,942.46亿元,占比达到25.06%,相比二季度末的24.39%占比进一步提升.
其次,基础设施信托占比二季度以来出现小幅回升,投向该领域余额为13,917.93亿元,占比达到23.34%%,上季度末为22.62%.
相比之下,房地产信托占比有所下降,但规模余额在小幅上升.数据显示,投向房地产余额为6,765.12亿元,占比11.34%,二季度末上述两项数据分别为6,751.49亿元和12.81%.(完)
更多详情,请点选中国信托业协会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。