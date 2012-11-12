〔全球金市〕黄金价格上涨,因美国财政悬崖问题引发担忧

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡11月12日电---黄金价格周一小幅上涨,上周创下8月末以来最大单周涨幅.美国国会若不能就减赤达成协议,可能导致该国经济陷入衰退.这种担忧引发避险买盘.
0025GMT,现货金XAU=上涨3.03美元,至每盎司1,733.94美元,持于上周五触及的三周高位约1,738美元附近.
美国12月期金GCcv1上涨3.30美元,至每盎司1,734.20美元.
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。