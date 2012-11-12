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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:57 BJT

〔全球金市〕黄金价格上涨,因美国财政悬崖问题引发担忧

路透新加坡11月12日电---黄金价格周一小幅上涨,上周创下8月末以来最大单周涨幅.美国国会若不能就减赤达成协议,可能导致该国经济陷入衰退.这种担忧引发避险买盘.

0025GMT,现货金XAU=上涨3.03美元,至每盎司1,733.94美元,持于上周五触及的三周高位约1,738美元附近.

美国12月期金GCcv1上涨3.30美元,至每盎司1,734.20美元.

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