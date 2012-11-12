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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 09:59 BJT

〔USDA月报〕美国大豆产量料较10月预估高4%,供应紧张局面缓和

* 美国大豆和玉米产量较贸易商预期料分别高3%和1%

* 美国玉米、小麦和大豆库存将高于预期

* 全球玉米、小麦和大豆库存亦将超出预期

路透华盛顿11月9日电---美国政府周五表示,该国大豆产量料远高于预期,得益于种植季节末期的降雨缓和了旱灾的影响;而玉米产量料亦略高于预期.

随着产量的增加,美国玉米和大豆在本销售年末的库存也将超出贸易商的预期.美国农业部估计,小麦年末库存亦高于贸易商预估.

农业部称,大豆产量预计为29.71亿蒲式耳,较10月预估高4%,比交易商预期也高出3%;玉米产量料为107.25亿蒲式耳,略高于10月预估,较市场预期高出1%.

对美国农产品的旺盛需求料将导致玉米年末库存降至6.47亿蒲式耳的17年低点.大豆年末库存料仅为1.4亿蒲式耳,相当于两周半的供应量.

农业部表示,全美大豆每英亩单产上升1.5蒲式耳"因为有几个州显示出因季末降雨而获益的情况".

然而,美国玉米和大豆产量仍将连续第三年下降.农业种植带长达数月的旱情将导致玉米产量较2011年度大降13%,大豆产量则下滑4%.

美国农业部还将其对全球小麦、玉米和大豆年末库存的预估从一个月前水平上调.小麦产量尽管因澳洲产量减少200万吨而下降,但由于用做牲畜饲料的小麦数量减少,期末库存还是将会增加.

美国农业部表示,尽管第一大玉米生产国美国发生严重旱情,但全球玉米产量仍将创下记录第二高位,因此玉米年末库存将小幅增加.全球大豆库存预计也将上升,受助于美国和乌克兰产量攀升.(完)

--编译 徐文焰;审校 王丽鑫

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