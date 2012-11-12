〔USDA月报〕美国大豆产量料较10月预估高4%,供应紧张局面缓和

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
* 美国大豆和玉米产量较贸易商预期料分别高3%和1%
* 美国玉米、小麦和大豆库存将高于预期
* 全球玉米、小麦和大豆库存亦将超出预期
路透华盛顿11月9日电---美国政府周五表示,该国大豆产量料远高于预期,得益于种植季节末期的降雨缓和了旱灾的影响;而玉米产量料亦略高于预期.
随着产量的增加,美国玉米和大豆在本销售年末的库存也将超出贸易商的预期.美国农业部估计,小麦年末库存亦高于贸易商预估.
农业部称,大豆产量预计为29.71亿蒲式耳,较10月预估高4%,比交易商预期也高出3%;玉米产量料为107.25亿蒲式耳,略高于10月预估,较市场预期高出1%.
对美国农产品的旺盛需求料将导致玉米年末库存降至6.47亿蒲式耳的17年低点.大豆年末库存料仅为1.4亿蒲式耳,相当于两周半的供应量.
农业部表示,全美大豆每英亩单产上升1.5蒲式耳"因为有几个州显示出因季末降雨而获益的情况".
然而,美国玉米和大豆产量仍将连续第三年下降.农业种植带长达数月的旱情将导致玉米产量较2011年度大降13%,大豆产量则下滑4%.
美国农业部还将其对全球小麦、玉米和大豆年末库存的预估从一个月前水平上调.小麦产量尽管因澳洲产量减少200万吨而下降,但由于用做牲畜饲料的小麦数量减少,期末库存还是将会增加.
美国农业部表示,尽管第一大玉米生产国美国发生严重旱情,但全球玉米产量仍将创下记录第二高位,因此玉米年末库存将小幅增加.全球大豆库存预计也将上升,受助于美国和乌克兰产量攀升.(完)
--编译 徐文焰;审校 王丽鑫
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。