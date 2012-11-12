《中国报摘》--其他报纸重要消息11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
**上海证券报**
--中国信托业协会最新数据显示,截至9月30日信托资产规模达到6.32万亿元人民币,再创历史新高,较二季度末环比增长14.08%.从配置看,工商企业、基础设施和房地产依然是资金信托的三大配置领域,但其结构体现了顺应政策和市场导向而灵活调整的特点.
**第一财经日报**
--尽管国际油价出现短暂反弹,但恐难阻挡中国成品油价格下调的步伐.多家资讯机构数据显示,成品油挂靠的(辛塔、迪拜、伦敦布伦特DTD)三地原油连续22日移动加权均价跌幅有望于周二(13日),达到4%的调价红线,调价窗口将于14日凌晨打开.
--定于明年起实施的商业银行资本管理办法(试行)对次级债工具提出了更严格的要求,迫使部分商业银行在年底密集赶场发行.据初步统计,在年底前剩余的七周里,银行或将通过发行次级债融资约1,500亿元,远超前10个月600亿元的发行总量.
**证券时报**
--从一家具有年金管理资格的基金公司处了解到,近期公司又有新增企业年金资金实现划拨.公司相关业务部门负责人透露,这次年金规模增加不大,该公司目前到位有五六亿元人民币,但无法预估其他基金公司新增规模.
--受监管层规范赎回业务而暂停批准三周的短期理财基金上周密集获批.据悉,上周至少有两只短期理财基金获得批准.业内专家预测,月底前至少还有10只短期理财基金能获得批准,并于11月下旬到12月上旬密集发行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。