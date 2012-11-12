〔全球贸易〕汇丰预期2013年全球贸易温和复苏,保护主义不兴

路透伦敦11月12日电---汇丰控股(0005.HK)周一表示,2013年全球贸易将温和复苏,而企业较一些政界人士更加相信经济增长放缓将不会酿成保护主义.

该银行称,预计明年全球贸易将增长约5%,到2014-2016年期间升至6-7%的区间内,受助于新兴市场间的商业联系日益紧密.

汇丰对2013年的增长预估大致与世界贸易组织(WTO)的预估相符,世贸组织预计明年全球贸易将增长4.5%,而今年料仅为增长2.5%.世贸组织9月时曾下调预估,因为经济大范围疲弱,特别是在欧洲.

中投公司董事长楼继伟在北京对路透表示,他担心于保护主义在一些西方国家升温.中投是一家管理着4,820亿美元资产的主权财富基金.

但汇丰控股全球贸易主管James Emmett的观点更加乐观.他在访问中对路透表示,"如果我们考虑到从市场上所听到的,以及顾客对我们所说的,这不是一个经常出现的话题."

汇丰在其最新的预估中称,其预计全球贸易格局将越来越受到快速成长的亚洲国家,以及新兴经济体间'南南'贸易的影响.

例如,贸易融资市场领跑者--汇丰预计,2013-2015年期间每年墨西哥从印度的进口将增长27%.汇丰亦称,同期巴西从马来西亚的进口每年可能增长14%.

**丰厚的折扣**

汇丰亦乐观认为,中国与印度间的贸易将继续快速增长,受中产阶级消费者需求和使用人民币结算的便利性推动.

Emmett称,汇丰近期首次为印度从中国的进口交易开出人民币信用证.

他表示,绕开美元而直接用人民币为进口的中国商品进行结算变得越来越有吸引力,新兴市场买家对此的感觉尤为明显.

Emmett指出,由于汇率风险减少,中国出口商也愿意向买家提供丰厚的折扣.

"我们听说,一些用人民币结算的交易可以享受到出厂价格打2-10%折扣的优惠,"他称.

"人民币将在南南新兴市场贸易流动中扮演重要角色,因为这将降低使用第三种货币结算的成本."(完)