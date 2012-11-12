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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 09:07 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国番禹珠江钢管公司3亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,广发银行主承
  南方水泥15亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,建设银行和上海银行主承  
  广西新发展交通集团3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行主承
  武汉科技型中小企业1亿元三年期集合票据(债项评级AA)簿记建档,招商银行主承                                                
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  二、新债上市:

  云南城投5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280354,票面利率7.15%
  鄂西生态文化旅游圈投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280366,票面利率6.88%
  苏州科技城发展公司7亿元六年期固息债1280377,票面利率7.32%
  成都工业投资集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280378,票面利率6.90%
  中国石化(0386.HK)(600028.SS)100亿元六个月期超短期融资券011203006,票面利率3.88% 
  天马股份(002122.SZ)6亿元一年期短融041251037,票面利率5.07%
  中国水利水电第七工程局6亿元一年期短融041254055,票面利率4.81% 
  浙江大东南集团2亿元一年期短融041262045,票面利率6.50% 
  碧水源(300070.SZ)5.5亿元一年期短融041269033,票面利率5.24%
  江苏国信资产17亿元一年期短融041260077,票面利率4.42%
  四川能源投资集团16.5亿元五年期中期票据1282460,票面利率5.54%
  铁法煤业集团10亿元五年期中票1282461,票面利率5.54%
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  三、缴款:   

  财政部261.5亿元七年续发国债120016,发行价格99.30元
  昆山创业控股公司18亿元七年期固息债1280381,票面利率6.28%
  鸡西国资经营公司12亿元七年期固息债1280385,票面利率7.18%
  深圳燃气(601139.SS)5亿元一年期短融
  镇江城投7亿元一年期短融
  郑州路桥建设投资集团2亿元一年期短融
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融
  上海电力(600021.SS)15亿元一年期短融
  惠天热电(000692.SZ)2亿元一年期短融
  福建三安集团6亿元一年期短融
  人福医药(600079.SS)6亿元三年期中票
  郑州路桥2亿元三年期中票
  沈阳城市公用集团6.9亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  锦江国际集团30亿元三年期中票0982146到期兑付,票面利率4.18%
  福州交通建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980154付息,票面利率5.98%
  四川发展控股公司50亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080141付息,票面利率5.10%
  四川发展控股公司30亿元七年期固息债1080142付息,票面利率5.40%
  上海复星医药集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)1082199付息,基本利差2.40%
  财政部280亿元50年期国债110023付息,票面利率4.33%
  国家开发银行197.3亿元三年期浮息(三个月期SHIBOR基准)110206付息,基本利差-0.10%
  株洲城发集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180158付息,票面利率8.36%
  特变电工(600089.SS)5亿元三年期中票1182314付息,票面利率5.98%
  国开行264.7亿元10年期投资人选择权(3+7)固息政金债080219付息,票面利率3.35%
  淮北矿业集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088059付息,票面利率5.79%
  国开行300亿元五年期固息政金债090220付息,票面利率3.75%
  江苏新海连发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980155付息,票面利率7.20%
  江苏盐业集团3亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082200付息,票面利率4.99%
  江西煤炭集团6亿元三年期中票1182315付息,票面利率6.86%
  吉林煤业集团12亿元五年期中票1182316付息,票面利率6.00%
  绍兴交投集团3.9亿元三年期中票1182317付息,票面利率6.86%
  广东核电集团40亿元15年期固息债7108付息,票面利率4.50%
  铁道部200亿元七年期固息债088060付息,票面利率3.58%
  铁道部100亿元15年期固息债088061付息,票面利率4.05%
  中国核能电力股份有限公司18亿元五年期中票0882028付息,票面利率4.15%
  温岭国资投资集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980156付息,票面利率7.35%
  重庆高速公路集团28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980157付息,票面利率5.10%
  西安城投集团11亿元五年期中票0982147付息,票面利率5.40%
  中国人民银行100亿元三年期央行票据1001099付息,票面利率3.00%
  宁波银行(002142.SZ)25亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债1020008付息,票面利率5.39%
  江苏国信资管公司18亿元三年期中票1082201付息,票面利率4.19%
  中国兵器工业集团40亿元五年期中票1082202付息,票面利率4.72%
  国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)政金债\付息,基本利差0.59%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行行长周小川称,中国的影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家
所暴露出来的影子银行小得多,且多数都处在监管之下.他并表示支持人民币与澳元可直接交
易.[ID:nSB2095133]

  --中国证监会主席郭树清周日表示,正在考虑提高合格境外机构投资者(QFII)的额度上限,
将原有的单个QFII机构最多10亿美元的上限提高数倍,未来800亿美元的QFII额度用完后,还
将进一步追加.[ID:nSB2095047]

  --上海证券交易所理事长、中国金融期货交易所董事长桂敏杰表示,国债期货的推出工作
正在进行中,争取年内推出,但没有确切时间表. 
  
  国家统计局今日公布  10月工业品价格指数(PPI)       (9月为-3.6%)
                      10月居民消费价格指数(CPI)     (9月为1.9%)
                      1-10月城镇固定资产投资        (1-9月为20.5%)
                      10月社会消费品零售总额        (9月为14.2%)
                      10月工业增加值                (9月为9.2%)
                      10月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关11/10公布10月进出口贸易数据               (9月顺差276.7亿美元)
  国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

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