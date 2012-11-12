《中国债券市场每日交易备忘》--11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国番禹珠江钢管公司3亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,广发银行主承 南方水泥15亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,建设银行和上海银行主承 广西新发展交通集团3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行主承 武汉科技型中小企业1亿元三年期集合票据(债项评级AA)簿记建档,招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 云南城投5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280354,票面利率7.15% 鄂西生态文化旅游圈投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280366,票面利率6.88% 苏州科技城发展公司7亿元六年期固息债1280377,票面利率7.32% 成都工业投资集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280378,票面利率6.90% 中国石化(0386.HK)(600028.SS)100亿元六个月期超短期融资券011203006,票面利率3.88% 天马股份(002122.SZ)6亿元一年期短融041251037,票面利率5.07% 中国水利水电第七工程局6亿元一年期短融041254055,票面利率4.81% 浙江大东南集团2亿元一年期短融041262045,票面利率6.50% 碧水源(300070.SZ)5.5亿元一年期短融041269033,票面利率5.24% 江苏国信资产17亿元一年期短融041260077,票面利率4.42% 四川能源投资集团16.5亿元五年期中期票据1282460,票面利率5.54% 铁法煤业集团10亿元五年期中票1282461,票面利率5.54% ============================================================================== 三、缴款: 财政部261.5亿元七年续发国债120016,发行价格99.30元 昆山创业控股公司18亿元七年期固息债1280381,票面利率6.28% 鸡西国资经营公司12亿元七年期固息债1280385,票面利率7.18% 深圳燃气(601139.SS)5亿元一年期短融 镇江城投7亿元一年期短融 郑州路桥建设投资集团2亿元一年期短融 华能澜沧江水电20亿元一年期短融 上海电力(600021.SS)15亿元一年期短融 惠天热电(000692.SZ)2亿元一年期短融 福建三安集团6亿元一年期短融 人福医药(600079.SS)6亿元三年期中票 郑州路桥2亿元三年期中票 沈阳城市公用集团6.9亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 锦江国际集团30亿元三年期中票0982146到期兑付,票面利率4.18% 福州交通建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980154付息,票面利率5.98% 四川发展控股公司50亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080141付息,票面利率5.10% 四川发展控股公司30亿元七年期固息债1080142付息,票面利率5.40% 上海复星医药集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)1082199付息,基本利差2.40% 财政部280亿元50年期国债110023付息,票面利率4.33% 国家开发银行197.3亿元三年期浮息(三个月期SHIBOR基准)110206付息,基本利差-0.10% 株洲城发集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180158付息,票面利率8.36% 特变电工(600089.SS)5亿元三年期中票1182314付息,票面利率5.98% 国开行264.7亿元10年期投资人选择权(3+7)固息政金债080219付息,票面利率3.35% 淮北矿业集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088059付息,票面利率5.79% 国开行300亿元五年期固息政金债090220付息,票面利率3.75% 江苏新海连发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980155付息,票面利率7.20% 江苏盐业集团3亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082200付息,票面利率4.99% 江西煤炭集团6亿元三年期中票1182315付息,票面利率6.86% 吉林煤业集团12亿元五年期中票1182316付息,票面利率6.00% 绍兴交投集团3.9亿元三年期中票1182317付息,票面利率6.86% 广东核电集团40亿元15年期固息债7108付息,票面利率4.50% 铁道部200亿元七年期固息债088060付息,票面利率3.58% 铁道部100亿元15年期固息债088061付息,票面利率4.05% 中国核能电力股份有限公司18亿元五年期中票0882028付息,票面利率4.15% 温岭国资投资集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980156付息,票面利率7.35% 重庆高速公路集团28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980157付息,票面利率5.10% 西安城投集团11亿元五年期中票0982147付息,票面利率5.40% 中国人民银行100亿元三年期央行票据1001099付息,票面利率3.00% 宁波银行(002142.SZ)25亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债1020008付息,票面利率5.39% 江苏国信资管公司18亿元三年期中票1082201付息,票面利率4.19% 中国兵器工业集团40亿元五年期中票1082202付息,票面利率4.72% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)政金债\付息,基本利差0.59% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行行长周小川称,中国的影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家 所暴露出来的影子银行小得多,且多数都处在监管之下.他并表示支持人民币与澳元可直接交 易.[ID:nSB2095133] --中国证监会主席郭树清周日表示,正在考虑提高合格境外机构投资者(QFII)的额度上限, 将原有的单个QFII机构最多10亿美元的上限提高数倍,未来800亿美元的QFII额度用完后,还 将进一步追加.[ID:nSB2095047] --上海证券交易所理事长、中国金融期货交易所董事长桂敏杰表示,国债期货的推出工作 正在进行中,争取年内推出,但没有确切时间表. 国家统计局今日公布 10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%) 1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%) 10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%) 10月工业增加值 (9月为9.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元) 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。