《中国债券市场每日交易备忘》--11月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国番禹珠江钢管公司3亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,广发银行主承 南方水泥15亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,建设银行和上海银行主承 广西新发展交通集团3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行主承 武汉科技型中小企业1亿元三年期集合票据(债项评级AA)簿记建档,招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 云南城投5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280354,票面利率7.15% 鄂西生态文化旅游圈投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280366,票面利率6.88% 苏州科技城发展公司7亿元六年期固息债1280377,票面利率7.32% 成都工业投资集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280378,票面利率6.90% 中国石化( 0386.HK )( 600028.SS )100亿元六个月期超短期融资券011203006,票面利率3.88% 天马股份( 002122.SZ )6亿元一年期短融041251037,票面利率5.07% 中国水利水电第七工程局6亿元一年期短融041254055,票面利率4.81% 浙江大东南集团2亿元一年期短融041262045,票面利率6.50% 碧水源( 300070.SZ )5.5亿元一年期短融041269033,票面利率5.24% 江苏国信资产17亿元一年期短融041260077,票面利率4.42% 四川能源投资集团16.5亿元五年期中期票据1282460,票面利率5.54% 铁法煤业集团10亿元五年期中票1282461,票面利率5.54% ============================================================================== 三、缴款: 财政部261.5亿元七年续发国债120016,发行价格99.30元 昆山创业控股公司18亿元七年期固息债1280381,票面利率6.28% 鸡西国资经营公司12亿元七年期固息债1280385,票面利率7.18% 深圳燃气( 601139.SS )5亿元一年期短融 镇江城投7亿元一年期短融 郑州路桥建设投资集团2亿元一年期短融 华能澜沧江水电20亿元一年期短融 上海电力( 600021.SS )15亿元一年期短融 惠天热电( 000692.SZ )2亿元一年期短融 福建三安集团6亿元一年期短融 人福医药( 600079.SS )6亿元三年期中票 郑州路桥2亿元三年期中票 沈阳城市公用集团6.9亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 锦江国际集团30亿元三年期中票0982146到期兑付,票面利率4.18% 福州交通建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980154付息,票面利率5.98% 四川发展控股公司50亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080141付息,票面利率5.10% 四川发展控股公司30亿元七年期固息债1080142付息,票面利率5.40% 上海复星医药集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)1082199付息,基本利差2.40% 财政部280亿元50年期国债110023付息,票面利率4.33% 国家开发银行197.3亿元三年期浮息(三个月期SHIBOR基准)110206付息,基本利差-0.10% 株洲城发集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180158付息,票面利率8.36% 特变电工( 600089.SS )5亿元三年期中票1182314付息,票面利率5.98% 国开行264.7亿元10年期投资人选择权(3+7)固息政金债080219付息,票面利率3.35% 淮北矿业集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088059付息,票面利率5.79% 国开行300亿元五年期固息政金债090220付息,票面利率3.75% 江苏新海连发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980155付息,票面利率7.20% 江苏盐业集团3亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082200付息,票面利率4.99% 江西煤炭集团6亿元三年期中票1182315付息,票面利率6.86% 吉林煤业集团12亿元五年期中票1182316付息,票面利率6.00% 绍兴交投集团3.9亿元三年期中票1182317付息,票面利率6.86% 广东核电集团40亿元15年期固息债7108付息,票面利率4.50% 铁道部200亿元七年期固息债088060付息,票面利率3.58% 铁道部100亿元15年期固息债088061付息,票面利率4.05% 中国核能电力股份有限公司18亿元五年期中票0882028付息,票面利率4.15% 温岭国资投资集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980156付息,票面利率7.35% 重庆高速公路集团28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980157付息,票面利率5.10% 西安城投集团11亿元五年期中票0982147付息,票面利率5.40% 中国人民银行100亿元三年期央行票据1001099付息,票面利率3.00% 宁波银行( 002142.SZ )25亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债1020008付息,票面利率5.39% 江苏国信资管公司18亿元三年期中票1082201付息,票面利率4.19% 中国兵器工业集团40亿元五年期中票1082202付息,票面利率4.72% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)政金债\付息,基本利差0.59% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行行长周小川称,中国的影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家 所暴露出来的影子银行小得多,且多数都处在监管之下.他并表示支持人民币与澳元可直接交 易.[ID:nSB2095133] --中国证监会主席郭树清周日表示,正在考虑提高合格境外机构投资者(QFII)的额度上限, 将原有的单个QFII机构最多10亿美元的上限提高数倍,未来800亿美元的QFII额度用完后,还 将进一步追加.[ID:nSB2095047] --上海证券交易所理事长、中国金融期货交易所董事长桂敏杰表示,国债期货的推出工作 正在进行中,争取年内推出,但没有确切时间表. 国家统计局今日公布 10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%) 1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%) 10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%) 10月工业增加值 (9月为9.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元) 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞