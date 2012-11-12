〔路透专访〕中国农业银行拟一两年内推出海外贵金属交易

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透香港11月12日电---中国农业银行(601288.SS)高管王新佑称,该行计划未来一两年内推出海外贵金属交易.
农行是拥有黄金进口许可证的九家中资银行之一.
王新佑接受路透采访时称,将在未来一两年内开始在全球范围内交易,很可能是在伦敦和纽约.
他表示,农行并没有考虑香港和新加坡等区域交易中心,因北京交易团队也在同一时区.
农行出售实货黄金及白银,并提供黄金定投计划.它还允许客户通过一个平台在上海黄金交易所交易.王新佑表示,该行计划今年晚些时候或明年年初推出纸黄金产品.
王新佑称,今年中国黄金投资增长有所放缓,因价格波动较大,投资者选择观望.
他表示,与前几年相比,新的黄金投资增幅有所下降,因为部分投资者,尤其是过去一年入场的投资者在动荡市况中遭受损失.中国投资者喜欢追涨,如果价格波动他们就不太感兴趣了.
他补充称,如果金价继续徘徊在每盎司1,700美元左右,投资者的兴趣可能保持低迷.但若价格稳定突破1,800美元,投资者就可能回流.
世界黄金协会(WGC)数据显示,2011年中国实货黄金投资需求同比跳增近40%,达到260.3吨,但2012年上半年投资需求仅增长6%.
现货金XAU=周五收在每盎司约1,730美元,年内累计上涨近11%,但仍低于近1,800美元的年内高位.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。